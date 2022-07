Ventimiglia: 'Cala del Forte' ospita venerdì prossimo l’Assemblea Generale annuale di Confindustria Imperia

Venerdì prossimo alle 18 a Ventimiglia si svolgerà l'Assemblea Generale Annuale 2022 di Confindustria Imperia.

L’evento si svolgerà all’aperto, presso la suggestiva location del porto turistico di ‘Cala del Forte’ (Passeggiata G. Marconi 5), simbolo di resilienza e rinascita. Il programma prevede, dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali, la proiezione dell’intervento del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, che non potendo essere presente di persona per precedenti impegni istituzionali, ha voluto mandare un video.

Alle 18.45, al centro dell’evento, Alan Friedman (giornalista economico e politico, autore, produttore e conduttore televisivo) introdurrà con uno speech la tavola rotonda moderata da Raoul De Forcade (giornalista de “Il Sole 24 Ore”) a cui interverranno Barbara Amerio (Presidente Confindustria Imperia), Gian Battista Borea D’Olmo (Amministratore Delegato Cala del Forte), Davide Cichero (Government Affairs & Public Policy Professional). La fine dei lavori è prevista per le 20.

“Dopo due anni - spiega Barbara Amerio, Presidente Confindustria Imperia - in cui forzatamente sono mancati i momenti di incontro, avremo finalmente la possibilità di condividere necessità e aspettative. L’evento sarà inoltre occasione per discutere, con illustri relatori, di sviluppo e potenzialità del nostro territorio, in un contesto economico ormai globalizzato e come di tutta evidenza anche imprevedibile. Ed è proprio partendo dalla lettura attenta e puntuale della situazione internazionale, che molti imprenditori dovranno basare le scelte per il futuro delle proprie aziende. I rapporti economici con la vicina Francia, con il Principato di Monaco e con il resto dell’Europa, dovranno crescere grazie ad una maggiore sinergia tra i rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni, al fine di creare un’unica regione Europea nella quale infrastrutture, industria, innovazione, nautica, turismo e cultura vengano sviluppati e rafforzati”.