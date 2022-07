Ventimiglia: marciapiedi sporchi di urina e molto altro, la viva protesta di un cittadino

Un nostro lettore, Silvio Perrone, ci ha scritto in relazione ai molti problemi di pulizia sui marciapiedi di Ventimiglia:

"L'Art. 726 del Codice Penale, che punisce gli atti contrari alla pubblica decenza (come urinare e defecare sulla strada nei portoni e nei parcheggi), a Ventimiglia non viene applicato. I marciapiedi sono incrostati di ogni lordura e i rifiuti si trovano in ogni angolo, specialmente nella piazza della Stazione FS e nelle aree attigue di parcheggio dove il tanfo di urina è insopportabile. La tutela dell'igiene pubblica non viene più attuata anche se ancora incombe la pandemia da Covid ed il caldo opprimente di queste settimane. Questo succede anche perchè da molti non vengono osservate le più elementari regole del vivere civile ed i reati non vengono più puntualmente contestati. A Ventimiglia vagano centinaia di persone senza fissa dimora che vivono di espedienti e di reati e che impongono la loro presenza a volte con violenza. Le Autorità preposte alla tutela della civile convivenza dicono di essere impegnate da più pressanti e importanti compiti, ma il problema merita attenzione, perchè quando la violenza e l'estremo degrado lambisce il portone di casa ogni cittadini si ribella".