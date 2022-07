Il Partito Democratico di Imperia ricorda la strage di via D'Amelio costata la vita a Borsellino e alla sua scorta

"Ogni giorno del calendario è quello giusto e opportuno per riflettere sul morbo del malaffare e della criminalità organizzata. Il 19 luglio rappresenta un'occasione in più per il ricordo di quanto male le mafie sono riuscite a portare al nostro paese. Questa data deve essere uno spunto in più per ricordarci un dovere civico quotidiano: agire sulla coscienza collettiva, e soprattutto sui giovani, per rimarcare come le stragi di mafia siano l'esito atroce di percorsi che nascono lontano, nell'ombra, nell'indifferenza, nel disprezzo del bene comune calpestato dall'interesse particolare. Coloro che hanno lasciato la Vita vittime delle mafie non sono morti in quel preciso momento in cui una mano assassina ha decretato la loro fine, ma sono morti ogni volta che qualcuno ha finto di non vedere, di non sentire, di non sapere perché 'in fondo non sono cose che riguardano'.



Il dovere che abbiamo nei confronti di tutti, ma soprattutto nei confronti dei giovani, è quello di renderli consapevoli che l'essere parte di una comunità comporta il vantaggio della mutua collaborazione, ma anche il dovere di non accodarsi a comportamenti viscidi e opachi che preparano la strada al malaffare.

Vincere le mafie inizia da ognuno di noi che mafioso non è e che non ha timore di condannare e svelare chi rema contro la collettività. Se questo non avviene saremo destinati a commemorare altre giornate tristi e altri martiri della nostra indifferenza.

Il Pd città di Imperia".