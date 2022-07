Molini di Triora: grazie all'opera di numerosi volontari, la frazione di Andagna si è rifatta il look (foto)

“Che bello vedere persone che amano Andagna offrire il loro contributo per abbellire nel migliore dei modi questo bellissimo ed accogliente borgo del comune di Molini di Triora”. A dirlo è Daniela Bracco, consigliere comunale di Molini di Triora, che spiega il motivo della sua soddisfazione: “Nelle diverse giornate i volontari hanno dedicato la loro opera per il rifacimento della fontanella, del barbecue, rinforzato la staccionata di San Bernardo, area panoramica dove si possono assaporare e ammirare le bellezze della natura e trascorrere momenti in bella compagnia! Questa meravigliosa location è stata scelta infatti anche per numerosi eventi speciali come matrimoni o battesimi.

In un’altra giornata è stato piantato un tiglio, nel piazzale principale del paese. Il nuovo alberello, donato gentilmente da Sanremo Piante, va a sostituire il secolare ippocastano che, purtroppo malato, rischiava di cadere (foto e articolo in archivio di Sanremonews.it settembre 2014).

Vogliamo ricordare a tutti coloro che vorranno venire a visitare Andagna che, previa prenotazione, è possibile anche visitare il museo etnografico ‘Rinaldo Firighelli’ oltre al belvedere che offre una vista mozzafiato sulle alpi dove si erge il Monte Saccarello mt. 2.201, vetta più alta della catena delle alpi liguri, e il monte Frontè 2.152 m).

Andagna vi aspetta!”.