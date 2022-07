Con Proteus weekend sicuri a Triora, Molini e Montalto Carpasio: per tutta l'estate un'ambulanza della Croce Verde in Valle Argentina

Torna anche quest'anno il progetto Proteus per valle Argentina. Si tratta di un presidio di tutela e sicurezza del territorio nel pieno della stagione estiva dove i paesi registrano il maggiore afflusso turistico.

Da diversi anni la Croce Verde Arma Taggia sigla una convenzione con i borghi di questa vallata per garantire durante i weekend la presenza di un'ambulanza. Quest'anno l'equipaggio della pubblica assistenza sarà a Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio. Esclusa dalla convenzione, invece, Badalucco. A turno, il mezzo stazionerà in ognuno dei paesi. Inoltre, in alcune giornate prestabilite un altro automezzo sarà presente con un medico diabetologo e un assistente per fornire materiale informativo e per misurare la glicemia. Questo ulteriore servizio, il prossimo, domenica 17 luglio, sarà a Triora permetterà di conoscere meglio i problemi legati al diabete. Per questa attività di screening è consigliato partecipare a digiuno.

L'ambulanza è predisposta per il primo pronto soccorso. Inoltre è dotata di una apparecchiatura che permette di rilevare il tracciato cardiaco e trasmetterlo in tempo reale alla centrale operazione di Imperia Soccorso per ottenere un responso immediato.