Sanremo: l’Happy Chorus RnS ha ‘incantato’ ieri sera gli spettatori di piazza San Siro (Foto)

Splendida performance dell’Happy Chorus RnS iniziata con un’entrata trionfale sulle note di Also Sprach Zarathustra, nel bel mezzo di luci pirotecniche, per incontrare il pubblico accorso ancor più numeroso.

La piazza, con il sold out dei posti a sedere e con parte del pubblico in piedi, è rimasta conquistata dal canto, dalla musica e dalla presentazione, tributando a Happy Chorus RnS lunghi e calorosi applausi. È stato bellissimo vedere come il pubblico abbia partecipato attivamente al concerto e interagito con gli artisti. Un vero e proprio scambio di emozioni.

Happy Chorus continua il suo summer tour con una carica e un’energia sempre maggiore per soddisfare il pubblico che lo segue sempre piú numeroso e partecipe. Il programma fresco, accattivante e coinvolgente crea atmosfere particolari che rapiscono veramente i presenti trasmettendo il grande messaggio che Happy Chorus Rns promuove con orgoglio ed emozione.

Gli organizzatori ringraziano infinitamente l’Amministrazione Comunale ed in particolare l’Assessore Giuseppe Faraldi di aver scommesso con noi su questa grande ed originale iniziativa.