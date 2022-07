Sanremo: domani e sabato la grande musica a Pian di Nave con due miti viventi John McLaughlin e Ron Carter

Partenza in grande stile per i primi due giorni di Unojazz&blues, la rassegna dedicata alle regine della musica organizzata da Unoenergy​​, azienda sanremese leader nel settore energetico, in collaborazione con il Comune di Sanremo. A dominare il palco di Pian di Nave il domani e sabato saranno due miti viventi: John McLaughlin e Ron Carter.

McLaughlin sarà il primo a calcare il palco domani, mentre sabato la volta di Carter. L’inizio dei concerti è previsto alle 21. Virtuoso delle sei corde e dotato di una tecnica sopraffina, John McLaughlin si contraddistingue per sperimentazioni influenzate dalla musica orientale, ma anche classica e flamenco oltre che ovviamente dal jazz and blues che gli hanno permesso di sviluppare uno stile unico e magnetico. Considerato uno dei più grandi chitarristi della storia, Mc Laughlin è stato maestro di grandi artisti tra cui Jimmy Page dei Led Zeppelin. Nella sua esibizione a Pian Di Nave McLaughlin sarà accompagnato dai 4th Dimension, straordinario quartetto jazz con il quale collabora da tempo. Il concerto sarà aperto da Lello Petrarca Trio

Con Ron Carter va in scena la storia del jazz. Considerato uno dei più importanti “accompagnatori” di tutti i tempi, il mitico contrabbassista si contraddistingue per una prodigiosa tecnica e un'energia insuperabile. Nato nel 1937 in Pennsylvania si avvicina giovanissimo allo studio del del violoncello (che abbandonerà per il contrabbasso) e della musica classica. Nella sua adolescenza è stato spesso vittima di limitazioni e stereotipi razzisti che lo hanno portato a trasferirsi dopo il liceo a New York, luogo da cui partirà la sua straordinaria carriera che lo farà diventare uno dei musicisti jazz più apprezzati di sempre. Negli anni Sessanta entra a far parte del mitico quintetto di Miles Davis (nel quale militavano anche Herbie Hancock e Tony Williams) considerato dai critici di tutto il mondo la più grande sezione ritmica della storia del jazz. La serata sarà aperta da: Jazz quintet feat. Valentina Fin & Giampaolo Casati.

Servizio informazioni al pubblico e assistenza alle prevendite al numero 0184.544633 dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12.30/15-18 e sabato dalle 10 alle 19.

Link acquisto biglietti online https://www.liveticket.it/unoenergyaccendelatuaestate

Per informazioni: www.unojazzandblues.it