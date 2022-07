Imperia: questa sera, primo concerto delle Serate Organistiche Leonardiane al Duomo San Maurizio

Questa sera, Giovedì 14 Luglio 2022 alle ore 21 prende il via la XII Stagione del Festival Internazionale Serate Organistiche Leonardiane, festival internazionale d'organo della Città di Imperia,

Ospite d’onore per il concerto inaugurale sarà il M° Luciano Zecca, illustre interprete della musica organistica che proporrà un programma tutto incentrato tra ‘800 e ‘900 con pagine di Bossi, Boellmann, Lefébure-Wely, Pierné, Elgar e Dubois.

Luciano Zecca, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G.Verdi” di Milano diplomandosi in Composizione principale con Giuseppe Giuliano e in Organo e composizione organistica con Luigi Benedetti. Ha completato la formazione musicale diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio di Brescia sotto la guida di Anita Porrini.

Ha seguito corsi di perfezionamento con rinomati maestri per la musica organistica e da camera. Ha svolto attività didattica presso i Conservatori Statali di musica e contemporaneamente ha intrapreso un’intensa attività concertistica, nella veste di solista, che lo ha portato in numerosi paesi d’Europa, America e Asia.

Ha tenuto concerti, esibendosi in rassegne e sedi prestigiose, in Italia, Germania, Austria, Francia, Svizzera, Spagna, Inghilterra, Danimarca, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia, Stati Uniti e Giappone.

E’ organista contitolare della Basilica Collegiata di S.Nicolò in Lecco.

Gli appuntamenti successivi vedranno protagonisti: giovedì 21 Luglio 2022 alle ore 21 presso la Basilica di San Giovanni ad Imperia Oneglia con l’organista tedesco Joerg Abbing, giovedì 28 Luglio 2022 alle ore 21 presso la Concattedrale di San Maurizio ad Imperia il concertista tedesco Christian von Blohn, e giovedì 4 Agosto 2022 alle ore 21 sempre presso la Concattedrale di San Maurizio ad Imperia il concerto dell’organista tedesco Josef Edwin Miltschitzky.

Il festival organistico della città di Imperia unisce Porto Maurizio ed Oneglia in un unico percorso musicale considerati i pregevoli strumenti conservati nel Duomo di San Maurizio che nella Basilica di San Giovanni.

La stagione organistica che dal 2018 fa parte di E20, stagione culturale del Duomo di Imperia, vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni.

Nel rispetto delle normative vigenti le Serate Organistiche Leonardiane nascono come proposta ai cittadini, al turista, non solo come festival internazionale di musica classica, ma come offerta di condivisione di momenti comuni volti alla ripartenza, un modo per potersi nuovamente incontrare. L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente.

email serateleonardiane@gmail.com, www.giorgiorevelli.eu

pagina fb serateorganisticheleonardiane