Bordighera: Sant'Ampelio Calcio e Rari Nantes, premiate ieri dall'Amministrazione le due società

Nel corso della festa danzante ai Giardini Lowe di Bordighera, si è svolta la consegna dei riconoscimenti con cui l'Amministrazione ha voluto premiare le vittorie di due squadre cittadine: il Bordighera Sant'Ampelio calcio (vincitore del campionato di Serie C di calcio a 5 e promosso per la prima volta nel campionato di serie B nazionale per la prossima stagione sportiva) e la Rari Nantes Bordighera (detentrice del titolo under 17 maschile di pallacanestro. Molto significativo questo titolo giovanile frutto di una collaborazione fra la stessa Rari Nantes e lo Sport Club Ventimiglia grazie alla lungimiranza dei presidenti Di Rocco e Lubatti che hanno messo da parte i campanilismi per concentrarsi sulla crescita dei ragazzi).

"Una bella occasione – ha dichiarato l'assessore Gnutti - per festeggiare i successi di questi atleti e dei loro preparatori e insieme celebrare il valore sociale ed educativo dello sport, in cui crediamo con convinzione; per questo da inizio mandato abbiamo tra l'altro realizzato numerose iniziative con le associazioni (recentissima quella con GSTT per il ping pong), dotato le scuole di campi polisportivi e di attrezzature, creato la collaborazione con il Piatti Tennis Center e investito sull'outdoor ed il bike park di Monte Nero. Grazie al presidente Laganà che con grande sforzo sostiene da tanti anni il calcio bordigotto e alla Rari Nantes, Bordighera è fiera di voi!"