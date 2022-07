Sanremo: dall'opposizione una richiesta al Sindaco "Città sporca, dobbiamo cambiare il conferimento dei rifiuti"

“Siamo in piena estate e dobbiamo registrare una scarsa cura del servizio di Nettezza Urbana, con i soliti maleducati ma anche con poca attenzione per l’abbandono dei rifiuti, dove banchettano topi e gabbiani. In questo momento dovremmo avere la città al massimo della sua ‘forma’ e, invece, come ogni anno c’è qualcosa che non va”.

Sono le parole del Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, che ha partecipato ieri sera insieme al collega della Lega, Daniele Ventimiglia, alla trasmissione ‘2 Ciapeti con Federico’, come sempre condotto sul nostro giornale da Federico Marchi.

Lombardi ha criticato nuovamente il sistema di raccolta della differenziata con il ‘porta a porta’: “Probabilmente ci sono ancora delle pecche, un po’ perché non è semplice farlo capire a tutti – prosegue – e, in più dobbiamo conferire a terra plastica e indifferenziata, che sono preda degli animali che cercano cibo, con la formazione scempi che notiamo in diverse zone della città. Rimangono i problemi dei maleducati, ma se la situazione non cambia, dobbiamo pensare ai correttivi per evitarli”.

“Come Lega avevamo già presentato alcune interrogazioni sulla problematica che, nel corso della stagione estiva ci toccano ancora di più. In questo periodo tra alberghi, B&B, case vacanza e le circa 20mila seconde case che sono state riaperte e che portano la popolazione a circa 100mila persone. C’è poca conoscenza del sistema per conferire in modo corretto”. Questo invece l’intervento di Daniele Ventimiglia che ha per certi versi anche assolto l’Assessore precedente, Lucia Artusi, e anche l’attuale Sara Tonegutti: “Forse non è nemmeno colpa loro – prosegue – perché bisogna cambiare proprio sistema. Bisogna arrivare al punto di poter conferire 24 ore su 24 tutti i diversi tipi di rifiuto differenziato. E’ impensabile farlo una volta a settimana, come per la plastica e la carta, facendo uno scempio in diverse zone della città, lasciando cibo ‘facile’ a gabbiani, topi e anche cinghiali”.

Secondo i due Consiglieri di opposizione sarebbe opportuno evitare di lasciare a terra rifiuti come la plastica e l’indifferenziato. Lombardi ha anche chiesto una modifica dei consigli di Amaie Energia sulla plastica: “E’ scritto di dare un veloce risciacquo ai contenitori quando sarebbe opportuno un lavaggio più accurato per evitare odori che attirano gli animali. Servono isole ecologiche come in altri paesi”.

Secondo Lombardi e Ventimiglia l’unica soluzione futura è quella di un conferimento nelle 24 ore: “Lo sa anche il Sindaco Biancheri – dice il Consigliere della Lega – che è una persona molto intelligente. So che stanno aspettando i finanziamenti del Pnrr per sistemare i cassonetti intelligenti nelle zone più popolose. Ma non basterebbe, perché sarebbe importante rivedere tutto quanto nell’intera città. Dobbiamo guardare chi, anche vicino a noi, lavora meglio e copiare. Servono cassonetti per l’indifferenziato e la plastica, che siano chiusi e ben integrati nell’arredo urbano”.

I due Consiglieri hanno anche evidenziato il capitolo dell’arredo urbano, in particolare nel centro della città: “Ci sono alcune situazioni – ha detto Lombardi – che vengono percepite in maniera negativa e non aiutano l’immagine della città. Abbiamo delle fioriere che sono completamente rovinate e non mi risulta sia stato fatto alcuni intervento di manutenzione. Nella centralissima via Matteotti hanno lo stesso problema i pali dell’illuminazione pubblica, a causa delle deiezioni canine”.

Infine, uno degli argomenti proposti da Lombardi e Ventimiglia, ha riguardato la rimozione delle auto quando viene effettuato il lavaggio strade: “In altri centri urbani, anche grandi – ha detto Ventimiglia – il lavaggio viene fatto senza multe e rimozioni. Basterebbe acquistare o modificare le macchine che operano il lavaggio, per evitare di portar via le auto in zone dove purtroppo il parcheggio manca e i problemi per i residenti sono davvero tanto. Tra l’altro devo dire di aver trovato consensi anche dalla maggioranza su questa idea e, mi auguro, entro l’inizio del 2023, di poter arrivare al traguardo su questa modifica”.