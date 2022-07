Sanremo: stasera concerto recitato al 'Franco Alfano', Rocco Papaleo a piedi dall'hotel all'Auditorium (Foto)

E’ uscito dall’hotel Nazionale già vestito da ‘Lupo’, il protagonista del concerto di questa sera all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo, Rocco Papaleo, che reciterà la favola sinfonica ‘Pierino e il Lupo’ scritta da Sergej Prokof'ev (direttore: Giancarlo De Lorenzo).





Nel primo concerto pensato appositamente per le famiglie, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo suonerà la fiaba musicale Op. 67 per Voce recitante e Orchestra di Prokof'ev, creando così un tappeto sonoro alla voce narrante di Rocco Papaleo, che questa sera si è messo l’abito di scena in albergo e ha percorso il tragitto verso l’Auditorium a piedi, creando curiosità tra i passanti.

Grazie a concerti come quello di questa sera, pensati per tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccini, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si misurerà con generi diversi, capaci di attrarre un pubblico curioso e variegato.