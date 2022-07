Coronavirus: oggi numeri in calo per i pochi tamponi della domenica ma tasso di positività al 30% in Liguria

Come ogni lunedì numeri in netto calo nella nostra regione e in provincia di Imperia per i pochi tamponi rispetto agli altri giorni. con i nuovi casi che scendono in proporzione ai tamponi ma il tasso di positività in rialzo a sfiorare il 30%.

Sono 871 i nuovi casi, dei quali 93 in provincia di Imperia, 183 in quella di Savona, 445 a Genova e 139 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 3.114 tamponi, dei quali 457 molecolari e 2.657 antigenici, per un tasso di positività al 27,97%, in rialzo rispetto a ieri.

In Asl 1 Imperiese tornano a crescere i ricoverati: sono 41, ben 6 in più di ieri e uno (come ieri) in terapia intensiva. Salgono anche i ricoveri su base regionale dove sono 366, ben 19 in più di ieri, dei quali 9 (+2) in terapia intensiva.

Oggi si registrano anche due morti dei quali una donna di 93 anni all’ospedale di Sanremo. Tornano anche a salire i pazienti in isolamento domiciliare: oggi sono 20.986, ovvero 652 in più di ieri.

