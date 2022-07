Sanremo: sporcizia e incuria alla Madonna della Costa, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice ci scrive per segnalare la situazione di sporcizia al Santuario della Madonna della Costa.

Qualche giorno fa mi trovavo presso il nostro amatissimo Santuario Nostra Signora Assunta della Costa tornato ad essere al suo originario splendore dopo il grande lavoro di restauro ed abbellimento; in oggi infatti è meta di turisti che ogni giorno salgono a visitarlo peraltro, ed è qui la nota stonata spesso denunciata anche dai turisti, che l'esterno del Santuario è una discarica abusiva di spazzatura di ogni tipo come dimostrano le foto che allego.

Anni fa, quanto era Rettore Mons. Martelletti, il piazzale veniva puntualmente pulito dagli operatori Amaie, in seguito sono spariti i raccoglitori posizionati ad uso di chiunque. Infatti come si può notare dalle foto qualcuno ha appeso un sacchetto ad una ringhiera e il cittadino, il turista l'ha riempito ma nessuno se ne occupa ne di toglierlo né di sostituirlo. Inoltre di sera molti giovani vengono a chiacchierare, bevono e le lattine e/o bottigliette buttate ai piedi dei platani che avrebbero anch'essi bisogno di una buona manutenzione (sono malati) come tutto il viale pieno di foglie che ormai formano piccole montagnette. L'ultima grande pulizia generale è stata eseguita, quando venne il principe Ranieri a far visita al Santuario.

È vero che la responsabilità è del cittadino che maleducatamente butta cartacce, deiezioni di cani ed altro per terra (anche un casco) ma se qualcuno mettesse un cestino e/o bidone a disposizione uno può servirsene; i bidoni ci sono (dietro il Santuario) ma sono chiusi; comunque, a mio modesto parere, ci vorrebbe qualcuno che si occupasse quotidianamente di questo bellissimo luogo sacro e caro a noi di Sanremo.

Oggi il Santuario è senza un Rettore, a quanto si dice, ma qualcuno dovrebbe curare di più le nostre eccellenze e bellezze.