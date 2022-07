Taggia: problemi sulla ciclabile e in Darsena, Conio replica “Molto è stato fatto e abbiamo molto altro in programma”

“Molto è stato fatto e stiamo portando avanti diversi interventi sia sulla pista ciclabile fluviale che sulla Darsena”: lo assicura il sindaco di Taggia, Mario Conio, che ha voluto replicare ai due articoli (QUI) su queste zone del comune.

Da un lato la ciclabile interna sull’argomento del torrente Argentina tra Arma e Taggia, dove il comune sta collocando un percorso fitness tutto nuovo instaurato in un contesto dove si registrano diversi problemi. Dall’altro lato la Darsena, dove la nuova sede della Guardia Costiera si inserisce all’interno di altri lavori per la messa in sicurezza del porticciolo dove da anni i diportasti avanzano richieste per il miglioramento dell’area. Il primo cittadino ha voluto replicare spiegando quanto si sta facendo su entrambe le zone.

PISTA CICLABILE FLUVIALE - “Dieci anni sono passati dalla sua inaugurazione, ed è oggettivo che necessiti di attività manutentive. È altrettanto oggettivo però prendere atto di quanto è stato fatto, e di quanto attualmente si stia facendo. - replica il sindaco di Taggia - È certamente una visione miope fotografare le recinzioni poste in fregio alla pista e non vedere i lavori che contestualmente si stanno facendo per ripristinare gli argini crollati, a seguito degli eventi alluvionali, che hanno eroso la pista e che hanno causato tali limitazioni”.

“Numerosi sono stati nell’ultimo periodo - prosegue Conio - gli interventi che permetteranno presto di fruire nuovamente della pista ciclabile in sicurezza. Il percorso fitness era stato acquistato nell’anno precedente, ed era quindi giunto il momento di posizionarlo. Nelle nostre intenzioni è solo una prima opera che precede una serie più articolata di attività, prima tra tutte, il prolungamento della pista stessa. Per quanto riguarda la staccionata che viene citata nell’articolo, per dovere di informazione, comunichiamo che sono già nella disponibilità del Comune i nuovi pali per la sistemazione della stessa. Questi sono stati acquistati mesi fa; ed essendo finalmente giunti nei nostri magazzini verrà ripristinata la staccionata una volta terminati i lavori di messa in sicurezza della ciclabile”.

LA DARSENA - “Per quanto riguarda la nuova sede della delegazione di Spiaggia - analizza il sindaco - i costi sono aumentati in funzione delle necessità espresse dalla Capitaneria di Porto, che aveva bisogno di ulteriori spazi per poter esercitare in maniera proficua la propria attività di controllo e coordinamento del nostro litorale. - conferma Conio - I problemi che vengono sollevati invece da alcuni utenti del porto sono attualmente di difficile soluzione, come già più volte comunicato. Il dragaggio dell’intera darsena comporterebbe un onere per l’ente assolutamente rilevante, si parla di svariate centinaia di migliaia di euro. Intervento ancor più intempestivo in questa fase, alla luce degli lavori che Regione Liguria effettuerà per la messa in sicurezza della foce del torrente Argentina, per un totale di oltre 14 milioni di euro. Tali operazioni prevedono una risagomatura della darsena stessa con importanti movimenti di terra; si rischierebbe quindi, una volta effettuato il dragaggio, di rendere completamente inefficace tale intervento”.

“È quindi indispensabile attendere perlomeno di avere certezze sulle modalità di intervento della Regione, prima di effettuare ogni ulteriore valutazione. - prosegue - Da parte nostra come più volte espresso c’è comunque la volontà di valorizzare l’area, si è combattuto in maniera determinata per mantenerne la compatibilità con il progetto di messa in sicurezza, cosa per nulla scontata. È nostra intenzione, nell’attesa di comprendere la portata dell’intervento sul torrente, di mettere comunque in essere tutta una serie di attività che possano migliorare la fruizione della darsena”.

“Ricordo comunque - conclude il sindaco di Taggia, Mario Conio - l’importante sforzo fatto dall’amministrazione nell’ultimo anno per ripristinare i moli e le annesse fanalerie all’ingresso del porto, andate distrutte nell’ultima alluvione. Chiedo di non dimenticare mai quanto accaduto negli ultimi anni e le priorità che una comunità deve sapersi dare”.