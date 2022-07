Taggia: la Darsena nuovi lavori e vecchi problemi, lievitano i costi per la nuova sede della Guardia Costiera

La Darsena di Arma di Taggia si trova in balia di nuovi lavori e vecchi problemi. Da un lato c'è l'intervento che comporterà il raddoppio, sia per dimensioni che per costi, della nuova sede della guardia costiera ad Arma di Taggia e il completamento della messa in sicurezza del molo esterno. Dall'altro lato, rimangono le annose problematiche mai risolte e più volte lamentate nel corso degli anni dagli utenti del porticciolo.

LAVORI IN CORSO - Il Comune sta portando avanti un primo intervento sulla Darsena: una operazione da 246mila euro, finanziata tramite le casse comunali per 100mila euro e con un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, per la restante parte. I nuovi uffici per la Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia sono il lavoro principale e permetteranno di superare le criticità dell'attuale sede della Guardia Costiera. Il nuovo ufficio sarà ingrandito a fronte di un possibile aumento del personale ma se prima era stata preventivata una spesa di 50.803 euro ora si è passati a 95.770 euro. Questa variante al progetto comporterà anche una perdita di posti auto che passeranno da 20 a 8. La restante parte del lavoro interessa le nuove scogliere e il posizionamento della fanaleria necessaria per consentire nuovamente le uscite notturne. In ultimo, si aggiunge il dragaggio parziale del fondale sabbioso. Una prima analisi per il rilievo delle metrature da rimuovere è stata fatta lunedì con un sopralluogo del Comune.

I PROBLEMI - Da tempo i diportisti richiedono l'intervento del Comune per avere un nuovo sistema di ormeggio in sostituzione dell'attuale che spesso dà problemi. Una modifica che secondo i bene informati potrebbe portare anche a guadagnare ulteriori posti barca fruibili, quindi a beneficio delle casse comunali. Gli utenti del porto negli anni hanno dovuto fare i conti con atti vandalici, sporcizia e inciviltà tanto da chiedere maggiore attenzione e controlli. In questo quadro si inseriscono anche i famosi magazzini dei pescatori. Le strutture, finanziate con Fondi Europei appaiono completate dall'esterno ma fino ad oggi non sono state consegnate ai professionisti della flotta armese e pertanto rimangono inutilizzate.