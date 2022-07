San Bartolomeo al Mare: M&T Festival, inizio col botto con Joe Bastianich e Paul Gilbert (Foto)

"Speravamo di iniziare bene, ma siamo andati oltre ogni previsione": Valerio Urso saluta così lo straordinario successo delle prime due serate del M&T Festival, in entrambi i casi Piazza Torre Santa Maria pienissima, anche se con pubblici diversi.

Mentre lunedì erano più numerosi i curiosi, attratti dall'incontro con Joe Bastianich (il quale ha dichiarato di essersi trovato molto bene, di aver mangiato benissimo e di voler tornare quanto prima), martedì è stata una vera e propria festa dei musicisti della provincia e non solo: tutti o quasi presenti per ammirare le performance di Paul Gilbert che non si è fatto pregare ed ha dato fondo a tutti i virtuosismi del suo repertorio, finendo con firmare le chitarre di molti appassionati.