Diano Castello: domenica incontro ‘Tra vigne, agrumi e uliveti nella Liguria di Ponente’ dal libro di Giacomo Navone del 1827

Nell’ambito del 29° Premio Vermentino che si svolgerà a Diano Castello i giorni 8,9 e 10 luglio 2022, il FAI delegazione di Imperia e il FAI GIOVANI delegazione di Imperia organizzano l’incontro “Tra vigne, agrumi e uliveti nella Liguria di Ponente” viaggio tratto dal libro di Giacomo Navone del 1827 che si svolgerà domenica prossima alle 17 nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

I giovani esploreranno i rapporti tra paesaggio e turismo soffermandosi sull’origine e l’evoluzione di esso nei secoli trascorsi e sui cambiamenti nel frattempo intervenuti. La “scoperta della Riviera” e la storia del turismo che, da oltre centocinquant’anni, coincidono con le trasformazioni del territorio e del paesaggio naturale, segno distintivo per una vacanza amena e uno spazio privilegiato per la sua bellezza, riscoprendo in particolare quelle stesse qualità originarie che ne rappresentavano la maggiore attrattiva.

Il viaggio descrive le principali località situate lungo la costa ligure di ponente soffermandosi in particolare su alcune come Diano Castello indicando: “sulla vetta dell’ubertosa collina, celebrata per i doni di Bacco, che squisiti vi si vendemmiano, appare poco distante Diano Castello”. Un tuffo nella storia del Borgo, dove si concentra un patrimonio artistico notevole e senza rivali in centri di queste dimensioni nel ponente ligure.