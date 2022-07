Musica e corsi nell'entroterra: ritorna la Masterclass del Festival internazionale di Villa Faraldi

Con la Settima edizione, dopo la pausa obbligata degli ultimi due anni, prende nuovamente il via la Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, corso di perfezionamento per arpa solista e musica da camera sotto la guida dell’arpista Sara Terzano che offre anche al pubblico un ventaglio di appassionanti iniziative culturali e musicali collaterali. La Masterclass è l’opportunità per i giovani arpisti e musicisti di talento di approfondire il proprio percorso come solisti e in ensemble e diventa anche l’occasione per il pubblico esterno di scoprire le meraviglie artistiche e ambientali della valle di Villa Faraldi; conosciuta come “Borgo dell’Arte” ed immerso nel Parco degli Ulivi. Villa Faraldi e la sua valle è storico luogo di scambio tra artisti, letterati e musicisti diventando sorgente di creatività a livello internazionale.

Come dalla prima edizione del 2014, realizzata in Duo con Andrea Manco, Primo Flauto del Teatro Alla Scala di Milano, la Masterclass sarà condotta dall’arpista Sara Terzano. Concertista e compositrice, Sara Terzano è docente titolare della cattedra di Arpa del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria e solista del Gruppo Cameristico Alchimea, e trae spunto anche dalla sua formazione da architetto per promuovere l’originale percorso alla scoperta del dialogo tra le diverse espressioni artistiche. La relazione tra la musica e i luoghi è la fonte d’ispirazione per ideare repertori suggestivi e percorsi affascinanti; questo viaggio immaginario nasce nello spirito di connubio tra le Arti che contraddistingue Villa Faraldi ed il suo storico Festival in sintonia con l’innovativo progetto di Alchimea “Musica: Magia dei Luoghi”, itinerario in luoghi di pregio storico e architettonico riscoperti attraverso concerti ed eventi culturali.

Le lezioni per strumento solista e di musica da camera (26-31 Luglio 2022) saranno dunque lo spunto per presentare al pubblico esterno concerti e percorsi d’arte ad ingresso libero e gratuito negli scorci pittoreschi, nelle chiese e negli oratori di Villa Faraldi, Deglio Faraldi e Riva Faraldi con l’invito ad esplorare la Valle Steria e i suoi borghi incantati, luoghi di forte tradizione culturale e artistica ambientati in uno scenografico contesto paesaggistico incastonato tra gli ulivi ed il mare.

La VII Masterclass apre Martedì 26 Luglio con il concerto “Magie d’Arpa” di Sara Terzano presentato come un viaggio immaginario alla scoperta della duttilità di questo affascinante e antichissimo strumento proiettato con estro fino alla contemporaneità. In programma musiche di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, F.J. Naderman, Felix Godefroid per concludere con pagine della stessa Sara Terzano ed un sentito omaggio a Dino Pelissero (1960-2020), geniale flautista e polistrumentista Jazz che ha partecipato alla XXX edizione del Festival Internazionale di Villa Faraldi.

Giovedì 28 Luglio, con la consueta promenade “Musica, Arte, Paesaggio” con partenza nel piazzale della Chiesa di Riva Faraldi, i suoni delle arpe e delle percussioni guideranno alla scoperta delle bellezze della Valle di Villa Faraldi. Il pubblico sarà accolto alle ore 18 dal workshop libero di percussioni; Roberto Mattea, percussionista del Gruppo Cameristico Alchimea, condurrà adulti e bambini in un’improvvisazione ritmica coinvolgendo anche gli allievi del corso; si è invitati a portare il proprio strumento a percussione a scelta, anche costruito con materiale di recupero. Per l’occasione verrà presentata la nuova opera “Sciame di angeli veri” dell’artista milanese Gabriele Poli che porterà l’itinerario ad esplorare anche l’Oratorio di San Martino e la Cappella di San Rocco.

L’ultimo appuntamento andrà in scena nella Chiesa di San Lorenzo nel cuore di Villa Faraldi sabato 30 Luglio alle ore 21.15 con il “Concerto d’Arpe nell’ora blu” dei docenti e allievi della Masterclass; in programma i brani perfezionati durante il Corso con pagine dalla Classica alla musica celtica e sud americana; in apertura il pubblico verrà trascinato dalla performance dei parteciparti al workshop di percussioni. Per chiudere in un’atmosfera fiabesca, è previsto l’itinerario notturno verso l’Oratorio di Santa Caterina che fu l’Atelier dell’artista norvegese Fritz Røed. Con la nuova edizione della Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi, nell’ambito del calendario “Estate dei Faraldi 2022”, il Borgo dell’Arte riprende a vivere il suo Sogno di Musica, Arte, Cultura e Paesaggio.