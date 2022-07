Potenziati gli organici degli Uffici della Polizia di Stato della Provincia di Imperia

Il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore ha accolto oggi i tre nuovi funzionari assegnati presso la locale Questura provenienti dal 110° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Uno di loro sarà assegnato all’UPGSP, ufficio che quotidianamente si rapporta con i cittadini. Gli altri due, invece, andranno a ricoprire incarichi in Uffici interni della Questura.

Sempre stamattina il Questore ha anche incontrato i 25 Agenti in prova provenienti dal 216° Corso. I neo agenti costituiscono un importante rinforzo per l’intera Provincia, come disposto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini, andando ad implementare le piante organiche oltre che della Questura (8 nuovi agenti), anche dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Sanremo (8 nuovi agenti) e Ventimiglia (9 nuovi agenti).

Il cospicuo incremento di organico è simbolo di una particolare attenzione verso la provincia di confine da parte degli uffici centrali del Dipartimento della P.S. Di rilievo è il numero di Agenti assegnati al Commissariato di Ventimiglia a dimostrazione della costante cura che viene dedicata al fenomeno delle migrazioni.

A completare il quadro delle assegnazioni, un nuovo Funzionario e ulteriori 8 nuovi Agenti sono stati assegnati alla Polizia Stradale.