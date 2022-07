Imperia, paternità della Ciclabile e scambi di accuse, Giuseppe Fossati: "Smettiamola di polemizzare"

"Credo che tutti, dico tutti, dobbiamo essere felici del risultato e dare atto che tanti hanno contribuito. Ora, però, per amore della nostra città, smettiamola di polemizzare sempre su tutto e godiamoci il momento di grande rinascita e sviluppo di Imperia", lo scrive sul proprio profilo Facebook il vicesindaco Giuseppe Fossati a proposito delle polemiche e degli scambi di battute tra esponenti della vecchia e della nuova amministrazione sulla 'paternità' della Ciclabile inaugurata ieri.

Fossati che non era presente all'inaugurazione perché bloccato dal Covid aggiunge: "Ero un feroce oppositore delle precedente amministrazione, che consideravo e considero pessima, ma riconosco a quella amministrazione il merito storico e politico della scelta e di aver avviato proficuamente l’iter che ci ha portato al risultato di ieri. Negarlo, da parte mia, sarebbe sciocco, oltre che ingiusto. Quella scelta e quei primi passaggi progettuali, non importa se figli della parte politica o tecnica, hanno messo la nostra amministrazione in condizione di lavorare su una buona base e su una buona idea, di migliorarla, di implementarla, di modificarla in meglio e in modo sostanziale. Si apprezzerà soprattuto nei restanti 6 kilometri".

"Questa pista è molto e sostanzialmente diversa da quella che era stata progettata inizialmente. È sciocco ed ingiusto negarlo. Tuttavia, senza quella scelta e quel progetto iniziale, difficilmente ieri la città avrebbe avuto quella meravigliosa festa di tutti che, ancora una volta, mi ha fatto apprezzare il grande privilegio di vivere ad Imperia" .