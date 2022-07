Sanremo: martedì prossimo al Teatro dell'Opera del Casinò Tea Ranno presenta il libro 'Gioia Mia'

Martedì prossimo alle 21, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Tea Ranno presenta il suo nuovissimo ‘Gioia Mia’ (Mondadori). Partecipa con Marzia Taruffi la Prof.ssa Stefania Sandra. Ingresso libero.

Tea Ranno regala un altro viaggio (pieno di saliscendi impetuosi e approdi inaspettati) nella sua, ormai celebre, terra d’amurusanza, quel posto meraviglioso e assolato in cui le pietre perse si trasformano in castelli, i ricordi si riparano con ago, filo e gentilezza, e le amicizie femminili salvano la vita.

Tea Ranno è nata a Melilli, in provincia di Siracusa, nel 1963. Dal 1995 vive a Roma. È laureata in giurisprudenza e si occupa di diritto e letteratura. Ha esordito con Cenere, uscito per e/o nel 2006, finalista ai premi Calvino e Berto e vincitore del premio Chianti. Successivamente ha pubblicato i romanzi In una lingua che non so più dire (e/o, 2007), La sposa vermiglia (Mondadori, 2012), vincitore del premio Rea, Viola Fòscari (Mondadori, 2014), Sentimi (Frassinelli, 2018), L'amurusanza (Mondadori, 2019) e Terramarina (Mondadori, 2020), che ha vinto il premio Città di Erice.

Martedì 12 luglio alle 21, sempre al Teatro dell’Opera, Gad Lerner parla di ‘Noi Partigiani. Memoriale della Resistenza italiana’ (Feltrinelli) il volume curato con Laura Gnocchi. Partecipano il dott. Gustavo Ottolenghi e la prof.ssa Francesca Rota Gentile.