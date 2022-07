Bordighera: parcheggio selvaggio a Sant'Ampelio, un lettore auspica un pronto intervento

"Buongiorno,



volevo chiedere (grazie al vostro giornale online) come è possibile che ogni fine settimana via Sant’Ampelio diventi terra di nessuno??? Possibile che io debba rischiare di farmi un frontale perché si lasciano parcheggiare beatamente le auto dove non è possibile dato che è una strada a doppio senso?? Possibile che io solo veda le auto parcheggiate dove non si può?



Faccio tutti i giorni Ventimiglia Imperia e viceversa e ahimè più volte sono stato multato molto diligentemente dagli organi preposti con autovelox che random vengono messi su strada o dal T-red a Vallecrosia... Colpa mia perché eccedevo il limite di velocità... Ma qui puntualmente parcheggiano auto come se fosse consentito e non vedo mai una pattuglia o una multa con tanto di rimozione dato che vengono parcheggiate sulla corsia del senso opposto arrecando un disservizio e un rischio per l’incolumità di chi si trova a passare di lì...



Sandro M. Un vostro affezionato lettore".