San Bartolomeo al Mare: M&T Festival, lunedì il via con Joe Bastianich & La Terza Classe

Cresce l'attesa a San Bartolomeo al Mare per l'ormai imminente M&T Festival (Piazza Torre Santa Maria, da lunedì 4 a sabato 9 Luglio) che quest'anno compie 28 candeline. Un programma eccezionale, elaborato dalla Direzione artistica di Alex Nicoli dell’Associazione La Ritmica, con nomi di prestigio internazionale, come Paul Gilbert e Noreda Graves, progetti di grandissimo interesse come Nico Morelli e The Mons, proposte di altissimo livello mediatico come Joe Bastianich & La Terza Classe, spettacoli di cabaret avanzato come Stefano Nosei. Una settimana di spettacoli di musica e teatro, con artisti di livello nazionale e internazionale, un mix che come sempre infiammerà Piazza Torre Santa Maria per lanciare l’estate del Golfo dianese e di San Bartolomeo al Mare.

Il primo appuntamento sarà lunedì con Joe Bastianich & La Terza Classe, un progetto nato nel 2013 che celebra grande passione di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana. In tour dal 2021, nel 2021 hanno prodotto un singolo, “This Good Man”, scritto da Joe ed arrangiato in versione bluegrass da La Terza Classe.

Tutti gli spettacoli del M&T Festival sono ad ingresso libero.