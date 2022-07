Il 14 luglio, festa d'inaugurazione del nuovo servizio di igiene urbana nel Bacino Ventimigliese

Il 14 luglio presso l’isola pedonale sita in via Ruffini a Ventimiglia, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, si terrà la festa d'inaugurazione del nuovo servizio di igiene urbana per il Bacino Ventimigliese.

“In questa occasione – spiegano dalla TeknoService - saranno fornite informazioni sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti ma non solo: in programmazione anche tantissime attività divertenti ed interessanti come laboratori di RiciclArte per i più piccoli, conferenze sull'ambiente, musica ed un allegro rinfresco, per celebrare insieme l’inizio di una nuova era ecologica!”.