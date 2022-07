A Sanremo un week end all’insegna della scoperta: sabato e domenica visite guidate alle ville romane della Foce e di Bussana

Appuntamento con le visite guidate alle ville romane di Bussana e della Foce a cura del Ministero della Cultura:

- sabato 2 luglio, dalle 16 alle 20, villa romana di Bussana (una visita guidata ogni ora)

- domenica 3 luglio, dalle 16 alle 20, villa romana della Foce (una visita guidata ogni ora).

I resti della villa romana di Bussana si trovano in prossimità della foce del torrente Armea, in località Capo Marine. In antico, la villa era disposta lungo il probabile tracciato della via Julia Augusta o su di una viabilità secondaria a essa collegata. Non si può escludere che, in origine, avesse un’estensione assai maggiore di quella visibile e che comprendesse al suo interno anche una parte residenziale, sebbene questa non sia conservata.

La villa romana della Foce, in via San Rocco (lungo la pista ciclabile, a ridosso del muro sud del cimitero monumentale della Foce), è nota anche come Villa Matutia. E’ un insigne sito archeologico che presenta i resti di una villa signorile di epoca romana fornita di impianto termale e costruita tra il I e il II secolo d.C. in riva al mare, luogo scelto proprio per la sua bellezza.

Per informazioni sulle visite guidate: 348/913364