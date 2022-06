Ventimiglia: domani sera a La Moscabianca la prima serata della rassegna “Stracci e piume”

Domani alle 22 a La Moscabianca di Ventimiglia sul lungomare Varaldo 27 primo appuntamento con “Stracci e piume”, un ciclo di serate con cadenza mensile curato da Ersilia Ferrante. “Stracci e piume” è una citazione dalla canzone “Suzanne” di Leonard Cohen che ben evidenzia lo spirito di una rassegna di eventi, musicali ma non solo, destinati a distinguersi tra quelli normalmente offerti nel nostro Ponente.

Si inizia alla grande con il racconto della propria vita in musica da parte del grande chitarrista genovese Armando Corsi, accompagnato per l'occasione dal cantautore Gioacchino Costa.

Corsi, prima di essere solista, ha collaborato con artisti illustri, e in particolare con i cantautori della scuola genovese Ivan Fossati, Fabrizio De Andrè, Vittorio De Scalzi. Quindi domani sera si potranno ascoltare sue composizioni originali, canzone d'autore e brani genovesi.