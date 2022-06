Sanremo: il Royal Hotel festeggia i suoi 150 anni con Cocktail Party ogni mercoledì sino al 31 agosto

Il Royal Hotel Sanremo, da 150 anni, si conferma il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, ed offre agli ospiti il massimo del comfort e della raffinatezza uniti alla calda ospitalità e ad un servizio attento e personalizzato.

Per festeggiare questo importante traguardo, propone agli ospiti alloggiati, ogni mercoledì, dal 29 giugno al 31 agosto un Cocktail Party accompagnato da musica live. A dare il benvenuto alla clientela il Presidente e Amministratore Delegato, Edoardo Varese, e il Management Consultant, Marco Sarlo.

La location degli eventi sarà la splendida terrazza affacciata sul Golfo di Sanremo. È qui, tra le palme e la vegetazione mediterranea, che sostarono le più affascinanti personalità degli ultimi 150 anni dalla principessa Sissi a Re Faruk d'Egitto, da Grace Kelly a Sofia Loren, da Maria Callas a Luciano Pavarotti, dai Duran Duran a Laura Pausini e molti altri ancora…

Ancora una volta il Royal Hotel Sanremo è la cornice ideale di eventi prestigiosi e unici che fanno emergere appieno la sua raffinata atmosfera d'antan e lo confermano come il luogo perfetto per festeggiare l'estate in maniera esclusiva in un ambiente di grande charme unitamente alla ricca programmazione artistica delle Folies Royal a bordo piscina a luglio e agosto.