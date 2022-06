Sanremo: a villa Citera parte 'Green Theatre', laboratorio di teatro contemporaneo e performing art estivo

Martedì prenderà il via a villa Citera il laboratorio di teatro dedicato ai ragazzi dai 15 ai 30 anni “Green Theatre”. Una serie di incontri volti a sviluppare una performance dedicata ai temi del cambiamento climatico, un laboratorio esperienziale, in cui i ragazzi potranno mettersi alla prova con le loro capacità creative e ideare, insieme ad un team di esperti del settore, una rappresentazione che racconti questo particolare momento storico, caratterizzato da siccità, incendi e inondazioni.

Il laboratorio è gratuito e si svolgerà tutti i martedì a partire dalle 17.30.

Questa iniziativa è resa possibile grazie al contributo della fondazione Carige all'interno del progetto 'Wasabi che permette a villa Citera di organizzare eventi, laboratori e corsi, che arricchiscono le attività già presenti.

Villa Citera nasce da una co-progettazione del comune di Sanremo con il Centro di Solidarietà L'Ancora, al fine di offrire uno spazio libero e creativo per i giovani.

Per maggiori informazioni si può visitare la nostra pagina Instagram oppure scrivere una mail a villacitera3.0@gmail.com

Villa Citera è in Strada Borgo Ponente 1-3 (una traversa di via Galileo Galilei) proprio sopra l’omonima palestra. Su Maps 'Villa Citera 3.0' oppure su Instagram.