Ceriana: domenica prossima mercatino in corso Italia e visita per scoprire il paese e i dintorni

Il Comune di Ceriana organizza, domenica prossima, il tradizionale mercatino dell'artigianato in corso Italia. I banchi saranno allestiti dalle 10 alle 20 con prodotti realizzati dagli hobbisti; cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati.

Sempre domenica si svolgerà una visita accompagnata per scoprire gli scorci ed i panorami a due passi dal paese. Si percorreranno strade di campagna e sentieri per una passeggiata non impegnativa adatta a tutti.

Sono consigliate calzature comode (scarpe trekking o da ginnastica) acqua e macchina fotografica. Il ritrovo è davanti al comune alle 10, la partecipazione è gratuita e non serve la prenotazione.