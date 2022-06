Taggia: domani primo Consiglio, il sindaco Mario Conio ai consiglieri di minoranza "Auspico collaborazione nel rispetto dei ruoli"

"Auspico collaborazione nel rispetto dei ruoli", è questo il pensiero che il sindaco Mario Conio, fresco di rielezione e a pochi giorni dal primo consiglio comunale di Taggia, ha voluto rivolgere alle forze che comporranno la minoranza consigliare. Nei giorni scorsi abbiamo fatto il punto su come cambierà l'opposizione (LINK), con l'ingresso nell'assise di tre nuove forze politiche: Gabriele Cascino, insieme a Giuseppe Federico e Davide Caldani per la lista "Progettiamo il futuro"; Marco Ardoino con "Progetto Comune"; Giuseppe Lo Iacono con "L'Alternativa".

"Ci tengo fin da ora ad augurare buon lavoro a tutti - aggiunge Conio che poi fa un'altra considerazione - Chi magari ha urlato e mosso solo critiche, prima, confido che una volta dentro all'attività amministrativa, si renderà conto della reale complessità delle tematiche e dell'importanza che assume l'essere eletti anche come consiglieri di minoranza".

Domani alle 19, si terrà il primo consiglio comunale di Taggia nel post elezioni. Come da programma l'ordine del giorno, in questi casi, prevede la convalida degli eletti, a partire dal sindaco e poi dei consiglieri. Il primo cittadino sarà chiamato a giurare sulla costituzione e da quel momento tornerà ad indossare la fascia tricolore.



La prima assise offre anche spazio per altre attività, la nomina della giunta con le relative deleghe e l'affidamento degli incarichi ai consiglieri, la presentazione delle linee programmatiche di mandato, l'elezione della commissione elettorale, delle commissioni comunali e la presa d'atto dei capigruppo. Nomine propedeutiche a quella che sarà l'attività consigliare di maggioranza e minoranza per i prossimi 5 anni.