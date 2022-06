Dopo le elezioni a Taggia come sarà l'opposizione? Tre nuove forze politiche per la minoranza

Il consiglio comunale di Taggia cambierà soprattutto tra le fila della minoranza. I posti che negli ultimi 5 anni sono stati della lista Il Passo Giusto, a partire dalla prossima assise cittadina saranno occupati da tre nuove forze politiche per un totale di cinque consiglieri: "Progettiamo il futuro", con Gabriele Cascino, Giuseppe Federico e Davide Caldani; "Progetto Comune" con Marco Ardoino; "L'Alternativa" con Giuseppe Lo Iacono.

Si tratta di liste civiche ma sostenute da partiti Cascino dal Partito Democratico, Ardoino da Rifondazione Comunista (che entra in consiglio dopo almeno 30 anni di assenza ndr) e Lo Iacono da Più Italia, un partito giovane per alcuni anni vicino a Fratelli d'Italia. A circa una settimana dal voto per Taggia, abbiamo chiesto ai rappresentanti di dirci quale sia la loro idea di opposizione.

Lo Iacono è il primo che raggiungiamo telefonicamente. La sua lista l'Alternativa entra con 232 voti, guadagnando un seggio. "Ci siamo ed è importante - afferma subito il consigliere Lo Iacono - Chi mi conosce sa che sono contrario all'amministrazione, in generale non penso debba decidere al posto del popolo. Il mio progetto è far si che le persone vengano prese in considerazione nelle scelte del territorio. Se tra grandi si mettono d'accordo e arrivano con il pacchetto fatto, non va bene. Sarà un sogno e un lavoro difficile. Credo che si sia perso quello che è il coinvolgimento della popolazione nelle scelte e mi dispiace".

"Entro in consiglio comunale da cittadino, questa è la mia prima presenza politica e ho deciso di scontrarmi contro queste istituzioni: le regole e tutto ciò che è stato fatto è sempre stato contro il cittadino. - prosegue l'esponente de 'L'Alternativa' - Mi riferisco a Conio ma anche ai precedenti amministratori, è stata una escalation di anni, con progetti su progetti ma poi non c'è stato nulla. Negli ultimi 20 anni non è stato fatto altro che mettere cemento su cemento: al posto dello spazio verde e di tutto quello che c'era e questo dispiace tanto. Non solo la vecchia ma anche le altre amministrazioni. Anche chi era in minoranza spesso e volentieri si è seduto su quella poltrona passando ad essere maggioranza. Non c'è stato dibattito dell'opposizione. - aggiunge - Il voto è personale sulle pratiche, se io reputo che quel discorso non vada bene deve essere un chiaro no e non che mi aggrego ai voti di maggioranza, votando a favore. Se vado come opposizione faccio opposizione".

"Sta nascendo un parco nuovo di fronte al Comune che sembra già tutto cemento mentre prima c'era terra. È stato chiuso per anni, abbandonato, oggi lo rifacciamo, abbiamo la fortuna di prendere qualche fondo, di ripartire con questo progetto e poi mettiamo cemento. I bambini dove correranno su cemento e erba sintetica? - si chiede Lo Iacono - Se c'è uno spazio verde usiamolo in quanto tale".

Il secondo rappresentante della minoranza con cui abbiamo parlato è Cascino. La sua lista ottiene 596 voti e tre seggi, quindi saranno i più rappresentati. "Fare opposizione non vuol dire collaborare con la maggioranza ma controllare il lavoro della amministrazione e se porterà proposte accettabili si voterà anche a favore, altrimenti si voterà contrario e si proporranno valide alternative. La collaborazione non deve essere fraintesa con consociativismo, non ci sono accordi sottobanco. La realtà è che in questo comune non è stata fatta opposizione, per lo meno non come andava fatta. La maggioranza è stata votata su un programma e quindi nostro compito controllarne l'operato nel tempo. Non c'è niente di male. Il voto, favorevole o contrario fa parte del normale meccanismo di un dibattito democratico".



"Ci tengo fin da ora a rivolgere un invito alle altre minoranze: alla collaborazione. Necessitiamo e speriamo che non manchi il loro appoggio. Questo aspetto si rivelerà fondamentale ad esempio andando a chiedere consigli comunali monotematici su argomenti importanti per tutto il territorio, penso all'Ospedale Unico, al PUC, al ripristino dei servizi sanitari di prossimità. - conclude Cascino - Il ruolo della minoranza è anche quello di far emergere le contraddizioni interne alla maggioranza. Mi auguro che tra le loro fila ognuno voti sempre secondo coscienza ma nostro compito è anche stimolare una riflessione negli amministratori. A prescindere da questo ci tengo fin da ora a ribadire che voteremo tutte le pratiche e non ci asterremo. Il nostro sarà un consiglio comunale diverso".