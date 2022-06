Sanremo: domani alla residenza 'Over' di via Anselmi l'inaugurazione del 'Silver Economy Live Hub'

Domattina dalle 11 si terrà l’inaugurazione del ‘Silver Economy Live Hub’, uno dei progetti strategici del ‘Silver Economy Network’ che consiste nell’installazione di hotspot fisici d’innovazione sul territorio nazionale in cui le imprese della rete avranno la possibilità di esibire i propri servizi pensati per la popolazione over 65.

Il primo hub verrà attivato presso l’Over Senior Residence di Sanremo in Via G. Anselmi 3 dove, all’interno di una soluzione abitativa innovativa su misura per la popolazione Silver, sarà organizzata un’esposizione delle tecnologie delle aziende aderenti: dai sistemi integrati di telemedicina, ai dispositivi editoriali cross-mediali.

In seguito all’evento inaugurale l’hub rimarrà aperto al pubblico, dando così ai cittadini, alle imprese e agli stakeholder territoriali l’opportunità di visitare l’appartamento del futuro.

“Con questo importante progetto - spiega Mariuccia Rossini, Presidente del Silver Economy Network e di Over - abbiamo voluto dare la possibilità, da un lato, alle nostre aziende di creare sinergie in spazi appositamente dedicati alla residenzialità over 65, e, dall’altro, alla popolazione di sperimentare concretamente il concetto di ‘ageing in place’”.