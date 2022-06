Maltempo in arrivo: confermata l'allerta 'gialla', nel pomeriggio piogge, temporali e probabile grandine

Oggi tutti con il naso all’insù, sperando che la pioggia (che sarà condita da fulmini e in alcuni casi grandine) possa aiutare gli invasi e quindi la fornitura d’acqua che ‘trema’ da diverso tempo, dopo 8 mesi di scarsissime precipitazioni e con temperature molto elevate.

Non è prevedibile la quantità d’acqua che arriverà dalla perturbazione già annunciata ieri e confermata poco fa con lo stato di allerta dall’Arpal (prolungato alle 24, tra l’altro, sul Levante della Liguria) che terminerà alle 20 per la nostra provincia.

Questa mattina abbiamo registrato un ‘assaggio’ di maltempo con una breve precipitazione che si è sviluppata sulla nostra provincia mentre, nel resto del Nord Italia si sono già registrate forti piogge e temporali. Arpal conferma lo scenario previsionale per le prossime ore sulla Liguria, abbordata da un’onda depressionaria che sta provocando temporali localmente molto forti su Piemonte, Valle d’Aosta e l’alta Lombardia.

Nelle prossime ore sono previsti temporali anche forti o organizzati che potranno interessare tutta la nostra provincia, accompagnati da grandine e da colpi di vento. I fenomeni, in movimento da Sud Ovest verso Nord Est, termineranno nel tardo pomeriggio, quando si faranno strada le schiarite. Oltre alle raffiche nel corso dei temporali, aumenterà l’intensità dei venti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, fino a forti.

Il transito della perturbazione farà calare le temperature che, la scorsa notte, hanno raggiunto valori minimi davvero elevati su quasi tutta la Liguria.

Le previsioni, quindi, vedono una spiccata instabilità su tutta la regione con alta probabilità di temporali forti o organizzati fino alla prima serata. Fenomeni che possono essere associati a repentini intensi colpi di vento e locali grandinate. Venti fino a forti in prevalenza dai quadranti settentrionali anche per effetto delle raffiche associate ai temporali. Temperature in calo.

Domani e giovedì deciso miglioramento.