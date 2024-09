Vallecrosia: nella città alta dopo un lungo restyling riapre martedì prossimo il 'Bar du Cantun'

Dopo l’importante opera di restyling di questi mesi, martedì prossimo riaprirà il ‘Bar du Cantun’ di Vallecrosia Alta, in via Provinciale 21. Lo storico esercizio, con oltre 100 anni di attività, punto di riferimento e di ritrovo per la comunità, si presenta completamente rinnovato nello stile e nel layout.

"E’ un sogno che si realizza - dice il titolare Sandro Di Vincenzo - sacrificio e amore verso il nostro lavoro ci hanno permesso di arrivare fin qui, ringrazio mia madre Flavia e mio padre Giulio e tutti coloro che hanno collaborato in questi anni, ma soprattutto ringrazio i clienti fantastici che abbiamo sempre avuto: l’invito per tutti è quindi per questo importante momento di riapertura”.