Sanremo: dal PNRR quasi mezzo milione di euro per la scuola di San Pietro, ecco i progetti

Quasi mezzo milione di euro per una nuova sala mensa e gli spazi gioco e sport all’esterno. Una pioggia di finanziamenti sulla piccola scuola di San Pietro, oasi nel verde che ospita decine di bambini non solo dell’entroterra. Sono molte, infatti, le famiglie sanremesi che, pur abitando in centro, scelgono la piccola scuola di San Pietro per la sua vocazione naturalistica.

Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale sempre impegnata nella ricerca di fondi PNRR da investire in città, nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori da 253 mila euro per i nuovi spazi da adibire a mensa scolastica. Soluzione che permetterà di abbandonare la struttura prefabbricata utilizzata sino a oggi dotando così la scuola di un nuovo spazio funzionale per il pranzo. I lavori partiranno entro il 30 novembre.

In attesa di approvazione definitiva, invece, il progetto da 202 mila euro per un nuovo spazio all’aperto dedicato al gioco e allo sport. A breve è previsto l’ok e, poi, sarà il momento del bando di gara per l’assegnazione dei lavori già finanziati sempre grazie ai fondi del PNRR.

Entrambi i progetti sono stati portati avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Biancheri e dall’ufficio progettazione e manutenzione fabbricati del dirigente Danilo Burastero.