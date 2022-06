Rinnovati i vertici di Rescasa, Associazione dei residence e case vacanze della Confcommercio della provincia di Imperia

Si è riunita l’Assemblea dei soci Rescasa, Associazione dei residence e delle case appartamenti per vacanze della Confcommercio della Provincia di Imperia. È stato riconfermato presidente Marco Greco.

Oltre a Greco, è stato riconfermato Flavio Giacon in qualità di consigliere. Inoltre, sono stati eletti quali consiglieri Stefano Abbo e Cristina Turco.

Spiega il presidente Greco: “La nostra Liguria e in particolare le province di Imperia e Savona vedono nelle seconde case una presenza importante sul fronte turistico. Dal punto di vista dei numeri, è una realtà notevole, ma è importante che anche in questo settore vi sia una politica gestionale sempre più simile a quella degli alberghi, con la necessaria professionalità. Per questo è importante creare un’informazione generale, per puntare a migliorare anche questo tipo di offerta. È importante inoltre avere un sindacato provinciale coeso, per poter rappresentare, a livello regionale, le strutture della nostra provincia”.

Il presidente Marco Greco ha anche ringraziato i presenti per la partecipazione e ha riferito loro quelle che sono state le azioni sindacali portare avanti a livello regionale durante il precedente mandato.