Questa mattina sulle frequenze di Radio Onda Ligure intervista a Alan Sorrenti

Questa mattina su Radio Onda Ligure intervista a Alan Sorrenti, icona della musica dance italiana degli anni settanta e ottanta.



Figlio di padre napoletano e madre gallese, Sorrenti raggiunse nel 1978 con “Figli delle stelle” il successo internazionale, ma la sua carriera era iniziata nei primi anni settanta con gli album legati alle influenze del rock progressivo. L’intervista di oggi sarà l’occasione per presentare il suo nuovo singolo “Oggi” nato dalla collaborazione con con Stefano Ceri, produttore artistico demiurgo di tanto street pop italiano (Frah Quintale, Franco126, Mahmood, Coez) capace di muoversi su livelli produttivi di scrittura diversi, generando straordinari incroci.



L'intervista andrà in onda oggi, martedì 28 giugno alle 12 e 10 nel programma di Maurilio Giordana, e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.