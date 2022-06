"Assapora la Riviera", giovedì evento finale di progetto nell'ambito della Misura 16.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Giovedì alle 17 in video conferenza avrà luogo l'evento finale di progetto dell'iniziativa "Assapora la Riviera", realizzata nell'ambito della Misura 16 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (Gruppi Pei-Partenariato europeo per l’innovazione. Sottomisura 16.04. Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali).