Sabato prossimo al via i saldi in tutta la provincia: la Confesercenti chiede parcheggi gratuiti nei centri

Al via sabato prossimo anche nella nostra provincia, per i saldi estivi che termineranno martedì 16 agosto. I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data dei saldi gli esercizi commerciali esporranno un cartello ben visibile dall'esterno che annunci l'effettuazione dei saldi.

A tale scopo nei giorni scorsi abbiamo provveduto, nel territorio provinciale, alla distribuzione gratuita dei cartelli dei saldi da noi predisposti. La Confesercenti, allo scopo di incentivare e favorire la presenza di cittadini e turisti all’interno delle attività commerciale del nostro territorio ha chiesto, alle Amministrazioni comunali delle principali città costiere della provincia, la possibilità che vengano individuati e concessi dei parcheggi gratuiti nelle principali vie dello shopping o nelle immediate vicinanze.

"In attesa di una risposta istituzionale in tal senso - dice la Confesercenti - invitiamo i cittadini a recarsi presso gli esercizi commerciali delle nostre città sostenendo e favorendo il commercio nei negozi fisici e di vicinato ancora in fase di uscita dalla crisi economica dovuta alla pandemia".