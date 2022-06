Cinque per mille SPES, venerdì la festa di condivisione dei risultati: per il 2020 ben 2100 firme, per un totale di 39.400 euro erogati

Si svolgerà venerdì prossimo alle 18:30, al giardino del Centro Spes di Roverino a Ventimiglia, la festa di condivisione dei risultati ottenuti dalla SPES con il Cinque per mille.

“È un modo per ritrovarci – dichiara Matteo Lupi, Presidente della Spes - con i soci, i genitori, con tutti coloro che hanno scelto di destinare a Spes la quota dell’imposta IRPEF destinata alle organizzazioni non profit. Sarà un momento di festa, buon cibo e buona musica. La presenza di chi ci ama stimolerà ulteriormente il nostro impegno a raggiungere i nuovi obiettivi che ci siamo posti, mettendo sempre al primo posto la passione dei nostri ragazzi, delle loro famiglie e degli operatori”.

SPES ha ricevuto per il 2020 (firme dichiarazioni 2021 su anno imposta 2020) ben 2100 firme, che hanno aderito alla campagna "Colora di SPES il tuo Cinque per mille", per un totale di 39.400 euro erogati: “Abbiamo speso 8.800 euro per acquistare un nuovo mezzo destinato alla mobilità delle persone del dopodinoi e per le consegne a domicilio, abbiamo poi investito 11.000 euro sulla educativa legata al dopodinoi e altri 20.000 euro al sostegno degli inserimenti socio-lavorativi, sia alle attività di inclusione sociale all'interno della SPES, sia per il sostegno all'agricoltura sociale che è coordinata da staff Spes e gestita in termini operativi da Cooperativa Sociale Spes”.

L’appuntamento con la festa di condivisione sarà allietato dalla presenza di Fabrizio Barbera, chitarrista e cantante di Imperia.

Il Cinque per mille è una quota dell’IRPEF che lo Stato italiano ripartisce su indicazione dei cittadini-contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi e destinata alle organizzazioni non profit iscritte agli elenchi dell’Agenzia delle Entrate. Per destinare il Cinque per mille a Spes è sufficiente indicare il numero 90047030086 nella casella dedicata della Dichiarazione dei redditi.