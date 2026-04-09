Santo Stefano al Mare, via alla selezione interna per il nuovo comandante della Polizia Municipale

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha dato il via alla procedura per la copertura del posto di Comandante della Polizia Municipale, attraverso una progressione verticale riservata al personale interno. Il provvedimento, approvato con apposita determina, si inserisce nel piano occupazionale 2026 e punta a valorizzare le risorse già presenti nell’ente. Come si legge nell’atto, “si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice”, che avrà il compito di valutare i candidati.

La selezione è riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo del Comune, appartenenti al servizio di Polizia Municipale e inquadrati nell’Area degli Istruttori. Tra i requisiti principali: Laurea con almeno 5 anni di servizio oppure Diploma con almeno 10 anni di servizio. Sono richiesti inoltre i requisiti generali di accesso alla pubblica amministrazione, tra cui cittadinanza, diritti politici e idoneità. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul sito del Comune. È possibile consegnarla direttamente all’Ufficio Protocollo, allegando un documento di identità valido.

La procedura sarà di tipo comparativo e si baserà su:

anzianità di servizio (fino a 20 punti)

(fino a 20 punti) titoli di studio (fino a 20 punti)

(fino a 20 punti) competenze professionali e incarichi (fino a 20 punti)

(fino a 20 punti) colloquio attitudinale (fino a 40 punti)

Particolare rilievo sarà dato agli incarichi ricoperti, al coordinamento del personale e alla formazione professionale. Il colloquio è già fissato:

28 aprile 2026 alle ore 10:30, presso la sede comunale. I candidati ammessi saranno automaticamente convocati, salvo eventuali comunicazioni di esclusione.

Con questa selezione, l’ente intende rafforzare il servizio di vigilanza e garantire una guida qualificata al corpo di Polizia Municipale, puntando sulla crescita professionale interna. È inoltre garantito il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, in linea con la normativa vigente.