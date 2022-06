Bordighera: incendio alla scuola di via Napoli, l'ex Assessore Bassi "In fumo un sogno partito con la nostra Amministrazione"

L’ex vice Sindaco di Bordighera e attuale Consigliere comunale, Massimiliano Bassi, ha manifestato amarezza e dolore per l’incendio che ha distrutto la scuola di via Napoli.

“Ho fatto un sopralluogo questa mattina – ha detto – seppur a debita distanza e l’emozione mi ha colto. Con la precedente amministrazione e insieme all’allora Sindaco Giacomo Pallanca, avevamo lavorato tanto con il mio Assessorato ai Lavori Pubblici per dare una bella scuola ai nostri bambini”.

“Abbiamo visto distrutto un nostro sogno che era arrivato quasi al termine. Ora non sappiamo quando potrà essere terminata – prosegue Bassi – e quanto accaduto mi addolora profondamente. Ai tempi avevamo sfruttato un decreto dell’allora Premier Renzi sulla scuola pubblica e il progetto è stato portato avanti dall’attuale Amministrazione”.

Ora chissà quanti soldi e tempo ci vorranno per terminare il plesso: “E’ vero anche perché non sappiamo se il calore del fuoco ha intaccato il cemento armato. Non andiamo a cercare le motivazioni dell’incendio e attendiamo le perizie per capire con precisione come si è verificato il rogo”.

Bassi ha anche ringraziato i soccorritori: “Un plauso ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile – termina Bassi – per quanto hanno fatto e stanno ancora facendo. Un lavoro importante che, purtroppo, ha anche provocato il lieve ferimento di alcuni di loro. Ora non possiamo far altro che rimboccarci le maniche e tentare di ridare la scuola ai bambini di Bordighera”.