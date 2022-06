Ventimiglia: sulla crisi politica interviene 'Azione' "Tornino protagonisti lavoro e volontariato"

“A Ventimiglia quella che era una coalizione fortissima sul piano elettorale si è via via sbriciolata sino a polverizzarsi del tutto nei giorni scorsi”. Interviene in questo modo la sezione provinciale di ‘Azione’, commentando quando sta accadendo sul piano politico nella città di confine.

“Su divergenze politiche vere e proprie (dal progetto di Coop a Nervia al ripristino di un centro accoglienza per migranti) – prosegue Carlo Biancheri per ‘Azione’ - si sono innestate inimicizie individuali e a pagarne le conseguenze sarà la città, che ora è in mano a un Commissario prefettizio per l’ordinaria amministrazione. E tutto questo succede in un momento in cui sembrava ravvivarsi un certo interesse di investitori privati ed era necessario amministrare i progetti da avviarsi anche grazie ai fondi straordinari del PNRR”.

“Il cammino verso le elezioni non sarà brevissimo – termina - questo per la scelta dei Consiglieri comunali di dimettersi pochi giorni dopo le elezioni amministrative del 12 giugno anziché qualche settimana prima. Ventimiglia, per il suo futuro, ha bisogno di figure capaci di unire le forze politiche e sociali e di una visione di città condivisa con i cittadini. Il crollo generalizzato della partecipazione elettorale in queste ultime elezioni amministrative dimostra come il bipolarismo sia sempre più distante dai cittadini. Azione vuole che il mondo del lavoro e del volontariato tornino ad essere protagonisti. A questo mondo Azione vuole rivolgersi per la rinascita della città e contribuire a selezionare i candidati più rappresentativi per poterla amministrare”.