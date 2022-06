Ventimiglia: arrivato il Commissario Prefettizio De Lucia, la Confesercenti gli dà il benvenuto

Confesercenti Ventimiglia da il proprio benvenuto al neo Commissario straordinario Samuele De Lucia, appena insediato nella nostra città.

“Augurando un buon lavoro – evidenzia Confesercenti - conferma la propria disponibilità e collaborazione in rappresentanza delle imprese locali del settore turismo e commercio, settori complessi e con molte difficoltà, con alcune situazioni in sospeso che sarà nostro compito comprendere come proseguiranno”.

Due emergenze vedono Confesercenti in forte preoccupazione, situazione immigrati e appalto rifiuti: “Siamo certi che il Commissario avrà modo e tempo per poter ascoltare le nostre problematiche ed eventuali proposte. In alcune occasioni i periodi di commissariamento di una città hanno prodotto innovazioni e aiuti per le imprese, Confesercenti rimane quindi ottimista sul futuro della nostra città, se pur delusi del quadro amministrativo e politico generale che ha portato ad uno stato di crisi”.