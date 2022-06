Pompeiana: venerdì prossimo, inaugurazione della rassegna letteraria ‘Amo Leggere’

Venerdì 1° luglio, alle ore 21.15, presso la torre dei Panei in Costa di San Giuseppe a Pompeiana, il Comune, in collaborazione con Antea Edizioni di Angelo Giudici, inaugureranno la rassegna letteraria ‘Amo Leggere’.

La prima ospite della serata sarà la giornalista Fulvi Alberti che presenta il romanzo di genere giallo: Nelle pieghe del tempo. La serata sarà condotta da Angelo Giudici e dal vice sindaco Manuela Giraudo.

Ottobre 1944. Cate, sedici anni, staffetta partigiana, torna dal pascolo e viene aggredita nella viuzza che porta a casa sua a Granborgo. Ottobre 2000. Antonio depone un modesto mazzo di fiori su una tomba anonima prima di essere intervistato da due giornalisti, nell’unico caffè di Granborgo. Questi due avvenimenti senza alcun legame apparente, saranno al centro di una serie di omicidi efferati e misteriosi, ai quali dovranno far fronte quattro amiche che si ritrovano a Granborgo dopo anni di separazione. Tra montagne impervie e rinomatecittà costiere, ognuna di loro si troverà a fare i conti con il proprio passato. Tornerà infine a galla ciò che è rimasto troppo a lungo celato nelle pieghe del tempo?

Fulvia Alberti nata a Taggia, è regista, giornalista e docente di scrittura per serie televisive presso l’Università di Aix-Marseille. È inviata speciale per il quotidiano Femina-La Tribune de Genève, collabora con Il Mondo Nuovo, l’Événement e con Musiche (Milano). Ha realizzato numerosi documentari per ARTE, tv francese, (Medio Oriente, Ex-Jugoslavia, Kurdistan e Iraq, Polonia, Macedonia, Albania, Grecia, Romania, Timor, India, Turchia,) e per France 3 (Italia, Bagdad). Ha scritto e realizzato tre cortometraggi: Au nom de la mère, Un homme attend, Nationalité e un lungometraggio documentario: «Grazie, Berlusconi!». Finalista al Premio Calvino con una raccolta di racconti dal titolo: Ernesto e il Merù. Ha pubblicato in alcune raccolte collettive i racconti:

La memoria del mare, La rossa Primavera, Per sempre ragazzo. Ha ricevuto una menzione speciale al concorso di poesia Ossi di Seppia promosso dal Comune di Taggia. Nelle pieghe del tempo è il suo romanzo d’esordio.



(in basso le locandine della rassegna)