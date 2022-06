Ventimiglia: Giornata Mondiale del Rifugiato, al confine tra Italia e Francia le difficili storie dei migranti raccontate da Amnesty (foto)

Dal 2016 Amnesty International si impegna ogni anno a rendere omaggio ai migranti morti in mare o feriti nel tentativo di passare la frontiera italo-francese a Mentone. "La PAF, Police de l'Air et des Frontières, non applica le procedure relative al diritto d'asilo e rifiuta di accogliere i minori non accompagnati che sono quindi illegalmente e sistematicamente rimpatriati in Italia. Nonostante questo, i ‘refoulés’, consapevoli dei loro diritti, tentano di tornare in Francia, come è già accaduto negli anni scorsi, correndo gravi rischi e pericoli" - hanno spiegato gli attivisti.