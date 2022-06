Imperia, finisce a processo per aver escluso dall'eredità la figlia del marito: la Procura chiede l'assoluzione per la vedova Adolfo

Si è conclusa con una richiesta di assoluzione la requisitoria del pm di Imperia, Maria Paola Marrali, per Adelaide Ramella, 80 anni, vedova di Luciano Adolfo, parente dell’omonima famiglia di spicco della politica locale. L'anziana era finita a processo, dinanzi al giudice monocratico Eleonora Billeri, in quanto accusata di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e appropriazione indebita.

Al centro del processo un patrimonio stimato in un milione e mezzo di euro, tra conti correnti e immobili. Adolfo avrebbe lasciato tutti i suoi beni alla moglie. Ciò sarebbe avvenuto attraverso un lascito depositato ad un notaio britannico. Ma la donna, assistita dal legale Elena Martini, è stata denunciata dalla figlia del defunto marito, 56 anni, rappresentata dall’avvocato Loredana Modafferi.

In particolare dopo la morte del marito, l’80enne – secondo le accuse mosse dalla Procura di Imperia, avrebbe “falsamente attestato nella dichiarazione di successione relativa al decesso del marito, depositata presso l’agenzia delle entrate di Imperia di essere la sola erede, tacendo l’esistenza della figlia Simonetta Adolfo”. Il fatto risale al marzo del 2014.

Il secondo reato contestato all’anziana, quello relativo all’appropriazione indebita, riguarda invece l’ottenimento, subito dopo il decesso del marito, “dell’intera somma presente sui conti correnti intestati”. Durante le indagini era emerso che una parte sarebbe dovuta andare alla figlia di Adolfo. Questo capo di imputazione risulta essere già prescritto mentre quello relativo al falso comunque si prescriverà a novembre. Ma per la Procura adesso l'imputata non avrebbe commesso alcun illecito ed è per questo che è stata invocata l'assoluzione.

Nel contempo resta aperto il contenzioso civile volto a dirimere la questione che abbraccia anche il diritto internazionale. Il processo è stata aggiornato al sei luglio quando il giudice Billeri emetterà la sentenza.