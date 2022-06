Ventimiglia: crisi politica, Di Muro a gamba tesa su Scullino "Non perderemo finanziamenti e lavori!"

“Si perderanno i finanziamenti e i lavori per le opere e le infrastrutture? Assolutamente no e sono pronto a chiarirlo con i fatti”.

Lo ha detto l’Onorevole Flavio Di Muro a poche ore dalla sfiducia al Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che tanto clamore ha generato non solo nella città di confine. “Di tutto abbiamo bisogno oggi – prosegue – tranne di falsità e demagogia. Cosa fa un Commissario Prefettizio? Lo dice la Legge e non io: resterà in carica per sostituirsi ai poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale con poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria, proprio come fatto finora”.

Di Muro è partito dalla ‘Passerella’ che dovrà sostituire la ‘Squarciafichi’: “Oggi non ha gli 11 milioni preventivati per realizzarla e, quindi, non può partire una gara senza una copertura economica. Senza dimenticare che manca un progetto esecutivo. Siamo fermi e la gara non viene indetta dal Sindaco ma gli uffici, che non vengono commissariati”.

Sui parcheggi: “Io ho accompagnato il Sindaco – dice Di Muro – da Rfi per ottenere a titolo di anticipazione gratuita per la città, i parcheggi sulle aree ferroviarie. Era una pratica bloccata da anni e sono orgoglioso di averla sbloccata anche con i fondi della Regione. Andranno avanti senza problemi”.

E sull’Aurelia Bis: “E’ un altro tema che mi sta a cuore ma per Ventimiglia c’è solo un progetto di pre fattibilità che non comporta la realizzazione dell’Aurelia Bis. Per vent’anni abbiamo sentito parlare di ‘TanoVia’ e ‘Tangenziale Nord’ ma, grazie all'impegno parlamentare siamo riusciti a portare 8 milioni per realizzarla. Ma non dal Comune bensì dall’Anas e Ventimiglia dovrà condividere il progetto. Sicuramente lo seguirò passo passo e su tutte le opportunità di finanziamento dai bandi dello Stato, le segnalerò al Commissario Prefettizio in modo da coglierle per la città”.

“Voglio essere chiaro – ha terminato Di Muro - e voglio definire cosa dice la Legge. C’è sicuramente qualcuno a cui sono simpatico e ad altri antipatico. Lascio le opinioni politiche ma non prendiamo in giro la gente: oggi i ventimigliesi sono confusi in questo momento ma meritano chiarezza e trasparenza. Io ci sono e ci sarò sempre per la mia città”.