Imperia: autovelox a Poggi e servizi scolastici accessori, doppio 'Question time' di Davide La Monica

Doppio ‘Question time’, al prossimo Consiglio comunale del 30 giugno a Imperia, da Davide La Monica, Consigliere Comunale di ‘Cambiamo! Con Toti’.

Il primo riguarda il tanto odiato autovelox sulla via Aurelia poco prima dell'intersezione con via Poggi,in località Garbella. Nella missica La Monica chiede all’Amministrazione di rendere noto il numero esatto degli utenti multati e l'ammontare delle sanzioni elevate a partire dal giorno in cui è stato attivato l'autovelox fino ad oggi ma anche di chiarire se ha preso in considerazione l’idea di rimuovere l'autovelox. La Monica ha anche sottolineato come, nella stragrande maggioranza dei casi accertati, il superamento del limite di velocità è stato minimo e che, nei giorni scorsi, oltre 600 imperiesi hanno sottoscritto una petizione per chiedere la rimozione dell'autovelox.

Il secondo, invece, riguarda i servizi scolastici accessori per l'anno scolastico 2022-2023 dopo che, nella fase più acuta dell'emergenza pandemica, il Comune aveva sospeso i servizi scolastici accessori del pre-scuola, dopo-scuola e pranzo assistito.

Durante lo scorso anno scolastico erano stati garantiti i servizi scolastici accessori esclusivamente ad un numero limitato di alunni. Ma, visto che la situazione sanitaria è nettamente migliorata, che i servizi scolastici accessori sono fondamentali per tantissime famiglie e che il mancato ripristino dei servizi scolastici del pre-scuola, dopo-scuola e del pranzo assistito creerebbe gravi disagi a moltissime famiglie.

Visto che al momento l'Amministrazione non ha ancora chiarito se per il prossimo anno scolastico intenderà o meno ripristinarli La Monica chiede di farlo.