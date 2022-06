Diano Marina: dimissioni di Falco da ASL 1, Bellacicco "Atto di cristallina dignità di fronte ai contrasti con Toti"

"Ci dispiace perchè la Provincia di Imperia, in un problematico momento storico caratterizzato da una pandemia non ancora sconfitta ed il progetto del famoso “Ospedale unico” incombente, perde una figura professionale di notevolissimo spessore e di grandissima esperienza, come ampiamente evidenzia il suo curriculum".



Il consigliere comunale Marcello Bellacicco, interviene sulle dimissioni da ASL 1 del Direttore Generale Silvio Falco. "Il Dott. Falco, a cui va tutta la nostra riconoscenza per quanto fatto e la nostra stima per un atto di cristallina dignità personale e professionale, ha motivato le sue dimissioni per esigenze personali, ma soltanto un bambino può pensare che questa sia la vera ragione. - prosegue Bellacicco - Infatti, sono noti da tempo I contrasti dell'Alto Dirigente con il Presidente della Regione Liguria, con delega alla sanità, il quale si attendeva da lui la firma di un procedimento di privatizzazione dell'Ospedale di Bordighera che, evidentemente, non convinceva per niente il Dott. Falco".

"Ancora una volta, viene dimostrato che la professionalità, la competenza e l'esperienza sono doti che mal si conciliano con quel mondo che, definendosi politico, ritiene di poter fare qualsiasi cosa. Questa strana allergia l'abbiamo rilevata anche a Diano Marina, in occasione della nomina del Comandante della Polizia Locale, dove ha prevalso la scelta da parte del Sindaco di una figura professionale oggettivamente di basso profilo, a discapito di altre dotate di ben altre prerogative esperienziali e di preparazione. Toti e Za Garibaldi, stesso partito e stesse modalità di azione, che ovviamente non condividiamo, perchè a farne le spese sono sempre i Cittadini, che perdono la possibilità di godere dei servigi di Dirigenti e funzionari esperti e preparati" - conclude.